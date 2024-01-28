Мужчина подчеркнул, что стоит уделять больше внимания защитникам.

Популярный актер родом из Беларуси - Павел Вишняков - призвал не забывать о военных, которые сейчас нас защищают.

Сначала мужчина вспомнил прошлогоднюю поездку к украинцам, пережившим оккупацию.

"Год назад мы ездили на деоккупированные села Херсонской области и возили продуктовые наборы людям. Самое главное, что я понял, что для них была важна не сколько помощь, сколько то, что к ним приехали, что о них помнят. Это чувствовалось. Это был для них самый вкусный чай, самый вкусный бутерброд за последние годы", - вспомнил Павел.

Видео дня

Он также добавил, что недавно общался с военными и заметил, что им больше всего не хватает внимания.

"Сегодня вернулся из еще одной командировки. У меня было долгое общение с ребятами и им сейчас немножко не хватает вашей любви", - подчеркнул Вишняков.

Поэтому мужчина попросил всех поддержать воинов и не забывать благодарить их за все.

"Напишите своим друзьям и родным, которые сейчас воюют, просто спросите как они. И попросите их беречь себя. Они такие чистые и светлые, им не хватает внимания. Я буду вам очень благодарен", - добавил Павел.

Что известно о Павле Вишнякове

Павел Вишняков - популярный украинский актер, который переехал из Беларуси в Киев в 2015 году. Он сыграл в таких сериалах как "Опер по вызову", "Певица", "Возвращение Мухтара", "Квочка", "Женские секреты", "Женский врач" и во многих других кинолентах.

С начала полномасштабной войны он основал благотворительный фонд, который помогает военным, парамедикам и детям.

Напомним, Вишняков ранее рассказывал, что родные не поддерживают его выбор жить в Украине и не обсуждают тему войны.

Вас также могут заинтересовать новости: