Популярный актер родом из Беларуси - Павел Вишняков - призвал не забывать о военных, которые сейчас нас защищают.
Сначала мужчина вспомнил прошлогоднюю поездку к украинцам, пережившим оккупацию.
"Год назад мы ездили на деоккупированные села Херсонской области и возили продуктовые наборы людям. Самое главное, что я понял, что для них была важна не сколько помощь, сколько то, что к ним приехали, что о них помнят. Это чувствовалось. Это был для них самый вкусный чай, самый вкусный бутерброд за последние годы", - вспомнил Павел.
Он также добавил, что недавно общался с военными и заметил, что им больше всего не хватает внимания.
"Сегодня вернулся из еще одной командировки. У меня было долгое общение с ребятами и им сейчас немножко не хватает вашей любви", - подчеркнул Вишняков.
Поэтому мужчина попросил всех поддержать воинов и не забывать благодарить их за все.
"Напишите своим друзьям и родным, которые сейчас воюют, просто спросите как они. И попросите их беречь себя. Они такие чистые и светлые, им не хватает внимания. Я буду вам очень благодарен", - добавил Павел.
Что известно о Павле Вишнякове
Павел Вишняков - популярный украинский актер, который переехал из Беларуси в Киев в 2015 году. Он сыграл в таких сериалах как "Опер по вызову", "Певица", "Возвращение Мухтара", "Квочка", "Женские секреты", "Женский врач" и во многих других кинолентах.
С начала полномасштабной войны он основал благотворительный фонд, который помогает военным, парамедикам и детям.
Напомним, Вишняков ранее рассказывал, что родные не поддерживают его выбор жить в Украине и не обсуждают тему войны.