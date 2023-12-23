Звезда поделилась редкими фотографиями в день пятой годовщины свадьбы.

Известная украинская певица Мика Ньютон показала редкие кадры своей роскошной свадьбы с бизнесменом Крисом Сааведром в Калифорнии. Фотографии звезда опубликовала по случаю годовщины брака.

В Instagram певица опубликовала серию снимков с их свадьбы, которую пара отгуляла в 2018 году в роскошном спа-отеле The Mission Inn Hotel & Spa.

"Пять лет назад я вышла замуж за мужчину своей мечты! Это был идеальный день. Я могла бы многое написать, но главное одно: я очень счастлива. P.S. Скучаю по своей свадьбе, хочу сделать еще одну!" - написала Мика.

Брак Мики Ньютон

Мика Ньютон живет в США с 2011 года. Своего мужа артистка встретила случайно в супермаркете. Крис в течение года уговаривал ее сходить с ним на свидание.

Недавно Мика Ньютон неожиданно для всех сообщила, что возвращается в Украину. По словам артистки, она приедет на родину вместе со своим мужем, бизнесменом Крисом Сааведром. Они планируют посетить Украину в конце декабря. По словам Мики, Крис не был у нее на родине уже восемь лет.

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