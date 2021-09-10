Певица поделилась подборкой откровенных снимков, но не все их оценили.

Известная американская певица Мадонна опубликовала подборку откровенных снимков и нарвалась на резкую критику.

Фото 63-летняя певица опубликовала в своем Instagram.

"Фурнитура – это форма пытки", – загадочно подписала она снимки.

Мадонна снялась лежа на кровати и сидя на кресле, прикрывая при этом грудь руками.

На фото певица позирует топлес в черных кружевных стрингах, сетчатых колготках, длинных перчатках и туфлях на каблуках. Ее образ дополнили колье и серьги со стразами.

Несмотря на то, что фото собрали многочисленное количество лайков, в сети ее фотосет раскритиковали за чрезмерную вульгарность в пожилом возрасте, пишет Daily Mail.

Читайте такжеСын Мадонны и Гая Ричи в шелковом платье изящно вильнул бедрами"Она отвратительна. Ее дети, должно быть, в ужасе", "Хватит уже. Мои глаза кровоточат", "Как вульгарно. Очень печально, что у нее не осталось ни капли самоуважения", "Сумасшедшая женщина, полностью потерявшая рассудок", – отреагировали пользователи.

Мадонна: другие скандальные выходки певицы

В этом году одна из самых ярких и эпатажных американских звезд Мадонна отпраздновала 63 года.

Несмотря на такой возраст, певица вызывающе себя ведет. Напримет, целуется на камеру с молодым бойфрендом или же танцует на барной стойке в гей-клубе.

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Автор: Катерина Шварц