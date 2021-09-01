Мадонна засветила ягодицы / instagram.com/madonna
Американская певица Мадонна часто эпатирует публику. В этот раз она обнародовала пикантное фото, на котором предстала в мини-платье, колготках в сеточку и на высоких каблуках.
Также она надела несколько украшений и темные солнцезащитные очки. Стоит отметить, что Мадонна позировала на кровати, стоя на четвереньках.
"Вор", - лаконично подписала снимок звезда.
"Воровка сердец", "Кто-нибудь, пожалуйста, арестуйте ее", "Ты украла мое сердце", "У королевы невозможно что-либо украсть. Но королева может украсть сердце любого", - пишут поклонники в комментариях под фото.
Мадонна засветила ягодицы / instagram.com/madonna
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