Певица выступала в привлекательном красном платье и не учла, что она может случайно оконфузиться.

Известная певица Кристина Соловий рассказала о своем концерте в Киеве и показала фото со своего выступления. Некоторые фотографии поразили фанов, они едва сумели скрыть свои эмоции.

Так, Соловий выступала в ультракоротком красном платье. Певица любит прыгать и танцевать во время своих концертов, однако в этот раз одежда для этого не подходила.

Когда Соловей двигалась во время пения, она несколько раз "засветила" лишнее. Бедра и ягодицы певицы могли увидеть все, кто был на концерте. К тому же она разместила эти фото в Instagram.

Видео дня

Фотографии вызвали неоднозначную реакцию в сети. Одни фанаты начали писать, что Соловий должна была бы выбрать не такое платье. Такие комментаторы отметили, что некоторые фото якобы выглядят неприлично. Они пишут:

"Зачем такое короткое платье, это уже пошлость"

"Замуж уже пора"

"Ну очень коротенькое платье. Таких еще не видели на концертах".

Впрочем, нашлись и такие комментаторы, которые оценили откровенный наряд Соловий и ее смелые фото. Они пишут:

"Повезло Жадану!"

"Как всегда прекрасна"

"Крутой ракурс! Респект фотографу"

Напомним, недавно Соловий призналась, что была любовницей. По словам певицы, что ее все устраивало.

Вас также могут заинтересовать новости: