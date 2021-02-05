Пара наконец решила насладиться отдыхом.

Участница шоу "Холостячка", украинская актриса Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт отправились в отпуск.Читайте такжеЭкс-"холостячка" Мишина рассказала, как бывший ее избивал

Соответствующие фотографии пара опубликовала в Instagram. Отдохнуть в Доминикане пара решила вместе со своими детьми от предыдущих отношений - сыном Ксении Платоном и дочерью Александра Элей.

Так, Мишина показала фото с самолета, на котором они отправились в долгожданный отпуск.

Позже в sories актриса опубликовала снимок, сделанный на пляже, на котором позировала в купальнике.

"Холостячка": кто победил в шоу, кого выбрала Ксения Мишина

В финале шоу "Холостячка" и Эллерт, и Тригубенко подарили Ксении обручальное кольцо, но ответила она на признание лишь одному мужчине. Таким образом, победителем проекта стал Александр Эллерт.

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Автор: УНИАН