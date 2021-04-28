Ранее модель говорила, что они планировали партнерские роды.

Жена главного героя 10-го сезона украинского шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлыстун родила первенца.

Читайте такжеЭкс-"холостяк" Макс Михайлюк впервые станет отцом (фото)У супругов родилась девочка. Об этом Даша сообщила в Instagram stories, опубликовав фото, на котором изображена крошечная рука младенца.

"Теперь я точно знаю, что такое счастье", — написала новоиспеченная мама.

Ранее экс-холостяк и его жена говорили, что хотят назвать дочь Арианой. Планируемая дата рождения была 21 апреля.

Что известно об отношениях Михайлюка и Хлыстун

Участник 10 сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк после окончания проекта начал отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Но пара разошлась из-за измены "холостяка" с другой участницей реалити.

Более полугода назад стало известно, что Михайлюк встречается с моделью Дашей Хлыстун.

Позже, поговаривают, пара тайно поженилась. Кроме того, они публично заявляли о беременности Хлыстун.

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Автор: Ольга Робейко