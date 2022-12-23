Девушка является фавориткой на проекте. Но даже без шоу у нее достаточно много поклонников, ведь Вика - актриса.

Актриса Виктория Варлей, которая принимает участие в 12-м сезоне шоу "Холостяк", рассказала о своих доходах. В Instagram-блоге поклонники спросили о том, где знаменитость берет средства на достаточно роскошную жизнь в Майами.

Вот что ответила Варлей:

"Я никогда не скажу о своих доходах, но один из них - это прибыль от медицинской компании, часть которой я в свое время купила. Сижу у себя на шее. Пока думаю, чем могу здесь заниматься. Майами - место отдыха, здесь трудно собраться и работать".

Отметим, многие поклонники в социальных сетях предполагают, что именно Виктория Варлей может стать победительницей шоу "Холостяк", поскольку главный герой Алекс Топольский также живет в Майами.

Помимо денег подписчики Вики также спрашивали и о том, чувствует ли она себя счастливой. Девушка уверенно ответила, что чувствует.

"Я счастливый человек, мне посчастливилось проживать именно свою жизнь. Но абсолютно счастливой я буду, когда топ пять желаний 2023 года исполнятся. Я хочу увидеть родных и друзей. Я хочу, чтобы закончилась война. Я хочу, чтобы все виновные в этой войне были наказаны. Я хочу, чтобы Украине помогли как можно скорее восстановить все то, что было разрушено. Я хочу вернуться домой", - добавила участница шоу "Холостяк".

Виктория Варлей в шоу "Холостяк"

Девушка немного старше других участниц. В то время как их средний возраст 22-28 лет, Вике - 37. Но ее такая разница абсолютно не пугает. Варлей ведет себя уверенно, пытаясь разными способами заполучить внимание Алекса Топольского.

Напомним, ранее участница 12 сезона шоу "Холостяк" Виктория Варлей обрушилась с критикой на шоу и его создателей.

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