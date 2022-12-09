Виктория обвинила создателей шоу в монтаже.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Виктория Варлей обрушилась с критикой на шоу и его создателей. На своей странице в Instagram она написала гневный пост, адресованный телеканалу СТБ и людям, которые занимаются монтажем.

"Я очень люблю всю команду проекта "Холостяк": девушек-редакторов, гримеров, парней-операторов, стилистов, звукорежиссеров, художников по свету, режиссеров и других, но хочу сказать идите на х*й СТБ и те долб**бы, которые принимают решение, что именно войдет в монтаж. "Холостяк", вы точно знаете за что", - написала Варлей.

Она добавила, что во время съемок много раз шла на встречу редакторам и часто принимала участие в "откровенном цирке". Однако после просмотра очередного выпуска шоу она заметила, что в эфир пустили не совсем правдивые моменты.

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"Я официально заявляю, что и половина происходившего не было так на самом деле. СТБ монтируют так, как удобно им", - добавила Варлей.

Напомним, ранее Виктория Варлей из "Холостяка" с матами ответила хейтерам.

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