На фото победительницы "Холостяка 10" заметили интересную деталь

Увидев новый снимок Даши, фолловеры сразу же начали ей писать.

Несмотря на скандальный финал шоу "Холостяк 10", поклонники проекта продолжают следить за жизнью Даши и Макса.

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Теперь они не сдерживают себя, комментируя наперебой свежие фото Даши Ульяновой. В этот раз на одном из снимков победительницы шоу "Холостяк 10" они увидели интересную деталь — кольцо с бриллиантом, которое ей подарил Макс в финале реалити-шоу.

Фолловеры Даши сразу же начали писать: "Вы с Максом?", "Вы вместе?", "Кольцо Даша не снимает", "А колечко просто так не носят", "А кольцо просто носишь?".

Как сообщал УНИАН, в эфире пост-шоу "Холостяка-10" Даша, едва ли сдерживая слезы, призналась, что они с Максом не вместе. После завершения проекта они разъехались: Макс занимался своими делами, а Даша поехала к родителям. Все это время они переписывались. Через некоторое время они встретились, и Максим признался Даше, что у него был секс с другой участницей шоу. Этого Даша не смогла ему простить, и они разошлись.

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