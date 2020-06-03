"Извините, если не оправдал ожиданий": Холостяк-10 прокомментировал секс-скандал на проекте

В эфире пост-шоу "Холостяка-10" Даша, едва ли сдерживая слезы, призналась, что они с Максом не вместе. Через некоторое время они встретились, и Максим признался Даше, что у него был секс с другой участницей шоу. Этого Даша не смогла ему простить, и они разошлись.

Участник шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк прокомментировал секс-скандал, разразившийся на проекте.

Пост-обращение к своим поклонникам он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что он – не любитель соцсетей, а уж тем более сор и избы выносить не будет, но чувствует себя обязанным перед аудиторией проекта, которая вместе с ним весь сезон переживала и поддерживала главного героя.

Читайте такжеВ новом сезоне сериала "Бэтвумен" поменяют главную героиню

"Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившуюся Вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И как видите, не все так плохо у всех. Я бы даже сказал, очень хорошо. Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным. … Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, не смотря на мой выбор и симпатии", - написал Михайлюк

Как сообщал УНИАН, в эфире пост-шоу "Холостяка-10" Даша, едва ли сдерживая слезы, призналась, что они с Максом не вместе. После завершения проекта они разъехались: Макс занимался своими делами, а Даша поехала к родителям. Все это время они переписывались.

Через некоторое время они встретились, и Максим признался Даше, что у него был секс с другой участницей шоу. Этого Даша не смогла ему простить, и они разошлись.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram