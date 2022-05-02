Звезда опубликовала фото мужчины, который продолжает писать ей гадости.

Украинская певица Злата Огневич пожаловалась, что ее продолжает преследовать маньяк. Ранее он угрожал расправой и писал оскорбления в социальных сетях. После одного из скандалов полиция разыскала обидчика и открыла против него уголовное дело. Сейчас маньяк объявился снова. Об этом Злата рассказала в Instagram.

Певица говорит, что мужчину зовут Вадим Лебедь. Он следит за ней уже около трех лет. За это время Вадим не только писал оскорбления и угрозы в социальных сетях, но и лично преследовал ее.

Однажды Огневич сняла его на видео и выложила в сеть, после чего разгорелся публичный скандал. Тогда полиция разыскала мужчину, открыла против него уголовное дело, однако преследователь не понес никакой ответственности.

"Сегодня он снова появился в жилом комплексе где я живу. Я выезжала с парковки. Я не буду показывать вам это видео, потому что у меня просто нет сил. Из-за того, что сейчас война, этим делом никто пока не может заняться", - рассказала Злата Огневич.

"У меня просьба к службе такси BOLT. У вас работает Вадим Лебедь, пожалуйста увольте его. А всем, кто заказывает это такси BOLT – будьте осторожны, потому что он душевнобольной человек. Я очень надеюсь, что это сообщение увидят люди, управляющие службой такси. Я верю в вашу человечность и надеюсь на вашу помощь мне как женщине, у которой просто нет защиты и нет выхода из этой ситуации", - обратилась Злата Огневич.

Напомним, недавно Огневич прокомментировала молчание Ани Лорак о войне в Украине.

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