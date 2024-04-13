Миша Романова говорит, что сын не общается со своим родным отцом.

Экс-участница некогда популярной группы "ВИА Гра" Миша Романова впервые за долгое время рассказала об отношениях с экс-мужем, имя которого ни разу не озвучивала публично.

Известно, что они были вместе много лет назад. Тогда Романова забеременела, однако мужчина так и не смог сделать ее счастливой и подарить ей уверенность в завтрашнем дне. Поэтому пара рассталась.

Как рассказала артистка в интервью "ТыКиев", она с эксом не общалась уже несколько лет. Последней каплей для нее стало то, что он не проявил внимание к их общему сыну, когда началась полномасштабная война.

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"Мы не общаемся. Для меня было последней каплей то, что в начале полномасштабного вторжения он бросил трубку и за два года ни разу не перезвонил. Сейчас я работаю над тем, чтобы лишить его родительских прав", - призналась Миша.

Новые отношения Миши Романовой

Недавно артистка призналась, что у нее есть любимый человек. Его личность она не раскрывает, потому что убеждена, что счастье любит тишину.

При этом она говорит, что у них прекрасные отношения, возлюбленный ее вдохновляет. Кроме того, она уже познакомила своего избранника с сыном Мартином.

"Да, они знакомы. Мне кажется, они нашли общий язык. Мартин растет без отца, поэтому мужское окружение очень важно для него. Ему нравится все расспрашивать и слушать какие-нибудь интересные истории. Я хотела бы, чтобы мой избранник стал другом для сына", - добавила артистка.

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