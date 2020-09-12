36-летняя Хилария Болдуин четыре дня назад в пятый раз стала мамой.

В своем Инстаграм супруга звездного актера Алека Болдуина показывает, как справляется со своими материнскими обязанностями будучи многодетной мамой.

Читайте также62-летний Алек Болдуин стал отцом в шестой разНа новом снимке, который звезда выложила в Instagram, она запечатлена в ванной комнате, как раз, когда чистила зубы. На руках у Хиларии сын, которого назвалиЭдуардо, он сосет грудь.

"Через 3,5 дня мы лидеры в многозадачности", - подписала фото Хилария.

Несколькими днями ранее супруга актера показала, как выглядела спустя полтора дня после пятых родов. И поблагодарила свое тело за то, что оно подарило ей ребенка.

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Автор: УНИАН