Артисты пригласили на сцену девочку в желто-голубом платье.

Легендарная немецкая группа Rammstein сейчас гастролирует по городам Европы в рамках своего концертного тура Europe Stadium Tour. Во время одного из выступлений коллектива артисты увидели девочку в желто-голубом платье и пригласили ее на сцену.

Когда группа исполняла свой знаменитый трек "Sonne", ее участники имитировали плавание на лодке среди зрителей. Поклонники на своих руках переносили лодку к сцене.

Гитарист коллектива Рихард Круспе увидел среди поклонников маленькую девочку в платье цветов украинского флага. Он взял ее на руки и посадил к себе в лодку. Поклонники высоко оценили жест исполнителей и благодарили за поддержку Украины.

Однако некоторые из других фанатов до сих пор сомневаются в поступке Rammstein. Они предполагают, что девочка напомнила музыкантам Белоснежку, которая стала главной героиней в их клипе к песне "Sonne". Актриса была также одета в желто-голубое платье. Следовательно, поступок гитариста мог быть отсылкой к ролику.

Впрочем, в комментариях к видео большинство поклонников выразили уважение и восторг от действий Rammstein:

"Какая красота! Это очень трогательно"

"С первого дня войны весь Rammstein на стороне Украины"

"Замечательный ход со стороны Rammstein! Эта девочка напоминает мне украинку"

К слову, среди известных иностранцев, которые также поддержали Украину, группа Imagine Dragons. Солист коллектива прямо со сцены призвал остановить войну в Украине.

Напомним, ранее россияне распространили фейковую цитату лидера группы "Rammstein" об Украине.

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