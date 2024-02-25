Джорджа Мелони является поклонницей украинской группы.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя встретился с премьер-министром Италии Джорджай Мелони. Она подарила украинской группе памятный подарок - почетную награду с итальянской надписью, которая переводится как "мы отдаем душу и тело за нашу свободу".

"Госпожа Мелони подарила Тарасу и группе "Антитела" награду, посвященную двум годам украинского сопротивления", - написали участники группы под фото, которое опубликовали в Instagram.

Тарас также пришел не с пустыми руками и презентовал почетной гостье виниловый проигрыватель и пластинку, на которой записаны песни группы.

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"Во время визита Президента Украины в Италию полгода назад, премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что начинает свое утро с новостей об Украине, а также спела припев песни "Фортеця Бахмут", которую полюбила еще на фестивале в Сан-Ремо и стала искренним поклонником музыки группы "Антитела". Во вторую годовщину полномасштабного вторжения, она посетила Украину. Пользуясь случаем, "Антитела" также решили сделать подарок - виниловый проигрыватель итальянского производства с украинской душой - пластинкой "MLNL", которая содержит запись песни "Фортеця Бахмут". Ведь итальянское железо + украинская храбрость = непобедимое сочетание", - написала группа под фото.

Напомним, недавно актер Микки Рурк придумал новый способ помочь Украине благодаря Залужному.

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