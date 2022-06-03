Певица призналась, что ей было стыдно говорить о своих годах.

43-летняя украинская певица Оля Полякова созналась, что долгие годы скрывала свой настоящий возраст от публики и прессы. Артистка вспомнила случай, когда на старте ее карьеры у нее брали интервью и спросили сколько ей лет. Тогда Оле было 30, но ей казалось позорным быть в эти годы начинающей певицей, поэтому она назвала цифру 25. Об этом суперблондинка рассказала в шоу "Взрослые девочки" на YouTube-канале Маши Ефросининой.

"Когда мне было 30, я ничего не достигла! Я была никто, хотя уже лет 15 работала, как проклятая лошадь. Никто не обращал на меня внимание. И в 30 лет у меня был большой день рождения, на который впервые пришли СМИ и они спросили: "Сколько вам лет?", и мне показалось, что в 30 лет быть начинающей звездой и петь незамысловатые песенки – как-то стыдно, поэтому я сказала, что мне 25", - вспомнила Полякова.

Когда полтора года назад вскрылась правда и в Википедии опубликовали настоящий возраст Оли, она долго рыдала.

Сейчас звезда абсолютно не переживает по этому поводу, ведь после 24 февраля ее ценности изменились.

Напомним, ранее УНИАН сделал подборку 5 звездных скандалов за время войны.

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