Звездные родители опубликовали несколько фото из семейного архива.

Сегодня, 18 февраля, старший сын популярного ведущего, продюсера и актера Юрия Горбунова и ведущей Екатерины Осадчей отмечает день рождения - Ивану исполняется пять лет.

Звездные родители редко показывают в Instagram своих детей. Но сегодня они решили сделать исключение. И Горбунов, и Осадчая опубликовали несколько фото из семейного архива.

"Пять лет назад в это время мы уже держали на руках нашего Ивасика и только представляли, какими мы будем родителями для него. С днем рождения, наш сын, наша гордость", - написала в Instagram звездная мама.

Свой пост Осадчая сопроводила серией редких фотографий, которые ранее не публиковала в Instagram. На фото Катя и Юрий позируют вместе с маленьким сыном.

"С Днем Рождения, наш сладкий мальчик!! Все так быстро!! Тебе сегодня уже 5 лет!! Так будто только вчера, ты своим громким криком известил мир о своем появлении!! А сегодня - ты уже командуешь нами. Ты сделал нас с мамой самыми счастливыми людьми на свете!!!! Наша любовь, наша гордость!! Спасибо тебе, моя Катя, за нашего Ивасика! Расти сына здоровым и счастливым, под мирным небом!! ", - написал Горбунов в Instagram.

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двух общих детей – сыновей Ивана и Данилу. Также телеведущая имеет старшего сына от первого брака - Илью, сейчас ему уже 19 лет.

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