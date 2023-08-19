Артист отреагировал на упреки хейтеров о том, что он якобы "скопировал" сценарий российского сериала.

Украинский шоумен и кинопродюсер Юрий Горбунов прокомментировал обвинения в том, что он якобы "украл" сценарий для сериала "Ингулец" у россиян. В интервью для Алины Доротюк он отметил, что такие упреки его откровенно удивили.

"Я, в отличие от тех людей, которые написали, что это калька российского сериала, не смотрю российские сериалы. У нас это история, когда в начале войны два айтишника в Харькове идут в военкомат, но им отказывают, потому что нет боевого опыта. Тогда ребята решают продолжать делать свой стартап, переехать на запад Украины чтобы его завершить, работать и донатить деньги на ВСУ. По дороге у них заканчивается заряд на автомобиле, они останавливаются в несуществующем городке Ингулец. А в конце наши герои становятся реальными героями, потому что ловят "ДРГшников". Я уверен, по такой же аналогии можно привести в пример сотни сериалов", - пояснил Горбунов.

Также артист ответил, планировал ли он показать в своем сериале прототип скандального Поворознюка. По словам Горбунова, в сюжете должен был появиться персонаж, которого бы высмеяли, а не хвалили.

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"В этом населенном пункте есть местный царек, которых очень много, а-ля Поворознюк. Не он, а такой как он. Наша цель - высмеять таких царьков, которые себя чувствуют королями, даже выше власти. Они есть в любом районном центре. Для того, чтобы было понятнее, кто он, мы придумали, что это такой, как Поворознюк. Чтобы показать всю его надменность, ничтожность. Поворознюк - это имя номинальное. Для того, чтобы людям, принимающим наши заявки, было понятно, о ком может идти речь", - отметил ведущий.

Артист отреагировал и на хейт из-за якобы неуместности съемок в условиях полномасштабной войны. Он объяснил, что на создание сериала уходит около 60 дней. Для этого процесса нужно задействовать примерно 200 человек.

"Это те люди, которые получат зарплату, платят налоги и должны с чего донатить. Это самое важное. Потому что все те финансовые подушки, которые люди хранили на "черный день", закончились. У людей нет уже с чего донатить. Поэтому, запустить киноиндустрию было чрезвычайно важно", - считает ведущий.

Напомним, ранее Горбунов поставил точку в скандале вокруг 33 миллионов гривен, которые он мог получить на съемки сериала "Ингулец".

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