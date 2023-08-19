Ведущий отметил, что понимает, почему общество начало возмущаться.

Ведущий "1+1 Украина" и кинопродюсер Юрий Горбунов недавно попал под волну критики из-за участия его кинокомпании "Прототип продакшн" в Государственном художественном конкурсе на изготовление сериалов. В интервью журналистке Алине Доротюк он поставил точку в скандале вокруг 33 миллионов гривен, а также отреагировал на хейт.

Так, Горбунов объяснил механику конкурса. Ведущий понимает, почему средства, выделенные на киносериальное производство, не могут идти на другие нужды. Поэтому он попытался "разложить все по полочкам".

"Эти деньги даже не на культуру в целом – на книги, спектакли, а конкретно на кино. В сумме - 400 миллионов гривень. Мы должны на уровне государства это объяснить людям. Потому что это выглядит действительно странно, когда в стране, в которой идет война, постоянно идут сборы на дроны или еще на что-то, и при этом деньги идут на кино", - отметил Горбунов.

Видео дня

Тема конкурса и денег на сериал вызвала в сети немало негатива. Ведущий получил много критики в соцсетях. Впрочем, Горбунов понимает, почему так произошло.

"Я понимаю, почему общество так отреагировало именно на наш сериал. Мы все устали. Мы все хотим победы. Мы понимаем, что сейчас любая ерунда может вызвать бурную реакцию. Но когда мне начали писать: "А что вы сделали для победы?". А у меня есть результаты нашей работы: союз предпринимателей кино- и телеиндустрии отправил на фронт около 800 автомобилей. С концертами по Украине и Европе с Дзидзьо и Александром Пономаревым мы собрали около 2,5 миллионов евро для ВСУ", - отметил ведущий.

Горбунов также пояснил, что как кинопродюсер долго размышлял, стоит ли его компании участвовать в конкурсе. По словам ведущего, он понимал все риски.

"Почему мы думали идти на этот конкурс, или нет? Потому что права на весь продукт государство забирает себе. Это не совсем устраивает продюсеров. А забирает потому, что планирует монетизировать из количества показов и в данном случае все эти деньги – 33 миллиона гривень обратно вернулись бы в государство. То есть, это деньги, которые окупаются. Поэтому, когда продюсеру говорят: "Мы даем вам средства на съемки, но забираем у вас права", им это не очень нравится. Так ты только зарабатываешь на зарплате во время съемок, и все", - заявил артист.

Горбунов также рассказал, что его кинокомпания в 2018 году вернула Госкино все деньги, выделенные на производство "Скаженого весілля", а это чуть больше трех миллионов гривень. Это прецедент для украинского кино, когда компания-производитель возвращает все деньги, взятые на производство фильма, отметил ведущий.

Известно, что после скандала Горбунов отказался от государственного финансирования на производство сериала. Однако продюсер сообщил, что работа над проектом не прекращается.

Вас также могут заинтересовать новости: