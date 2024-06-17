Исполнитель изменился до неузнаваемости.

Сетью распространяется новая фотография известного украинского певца Олега Винника, который сбежал за границу. На фото заметно, что артист сильно изменился за последние четыре года.

Свежий кадр знаменитости опубликовала глава официального фан-клуба Винника и его представительница Валерия Барон в своем Instagram. Поклонница поделилась сразу двумя снимками исполнителя.

На первом фото Олег имеет привычный для всех вид, оно было сделано в 2020 году. А вторая фотография - в Германии, в 2024 году. Стоит указать, что именно в этой стране артист живет после начала полномасштабного вторжения.

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Невооруженным глазом заметно, что Винник очень изменился. Он несколько изменил свой имидж: теперь у него длинная шевелюра и стройная фигура. Опубликованные фото Валерия никак не подписывала.

К слову, в начале вторжения россиян в Украину Винник уехал в Германию. Певец объяснял свое решение тем, что за границей он лечит редкое заболевание. При этом никаких подробностей не раскрывал. После эмиграции звезда сцены ни разу не приезжал в Украину, не появлялся в соцсетях и молчит о полномасштабном вторжении.

За свою молчаливую позицию Олегу неоднократно "прилетало" от украинских звезд и поклонников. Они осуждают его действия и считают, что ему больше нет места в украинском шоу-бизнесе. Однако есть и те, то до сих пор надеется на возвращение Винника и ждет новых хитов от него.

Напомним, ранее Оля Цибульская высказалась о беглеце Олеге Виннике. По мнению певицы, он скоро вернется в Украину.

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