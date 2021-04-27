Певица больше не будет наставником в вокальном шоу.

Украинская певица Тина Кароль много лет подряд занимала красное кресло на шоу "Голос страны" и даже неоднократно побеждала.

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Но в 11 сезоне проекта ей не удалось одержать победу. Ее подопечная Юлия Тимочко заняла второе место, в то время как участник команды Нади Дорофеевой - первое.

После объявления победителя Тина заявила, что больше не будет принимать участие в проекте. Такая новость ошарашила ее фан-клуб, да и в целом многих зрителей. И, разумеется, в сети начали активно обсуждать решение Кароль.

"Тина лучшая, проекту будет ее не хватать. Это огромный опыт", "Жаль, без нее голос смотреть не буду", ""Голос страны" без Тины Кароль будет неинтересно смотреть", - пишут поклонники.

Но нашлись и те, кто считает такое решение певицы верным.

"Нужно уметь признавать поражение", "Хватит с нее "Голоса страны"", "Правильное решение", - делятся мнением пользователи Instagram.

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Автор: Диана Могилевич