Звездная пара наслаждается отдыхом на Бали.

Украинский певец Владимир Дантес поделился фото своей супруги Нади Дорофеевой, на котором она предстала обнаженной. Читайте такжеНадя Дорофеева снялась в бикини под водопадом: эффектные фото покорили сеть

Снимок со звездой Дантес опубликовал в Instagram. В кадре Дорофеева позирует в ванне с цветами, прикрыв оголенную грудь руками.

Владимир опубликовал и собственное фото в ванне.

"Считаю, что я сильно не доработал по композиции, свету и вообще ракурс не очень удачно выбрал. А вот Надя постаралась. Говорит, что я тут сильно хорошо получился", – прокомментировал снимки артист.

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Автор: УНИАН