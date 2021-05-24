Украинская группа уже прилетела домой.

Группа Go_A, которая представляла Украину на Евровидении 2021, уже вернулась домой. Накануне вечером музыканты прилетели из Роттердама в Борисполь.

Напомним, на самом масштабном конкурсе песни группа заняла пятое место. Хотя по зрительским симпатиям - второе. Кроме того, их песня "Шум" ворвалась в глобальный рейтинг популярного интернет-сервиса потокового аудио Spotify. Трек группы Go_A занял 5 строчку по количеству прослушиваний.

Группа Go_A: участие в Евровидении

Перед первым полуфиналом Евровидения-2021 букмекеры прогнозировали представителю Украины 5 место в списке финалистов. Другие участники конкурса только положительно отзывались о песне группы.

18 мая Go_A зажгли сцену в Роттердаме и покорили зрителей оригинальным выступлением и исполнением композиции SHUM. Группа уверенно вошла в финал.

Всего за сутки после того, как отгремел первый полуфинал, видео номера группы получило первое место в трендах ютуба. Ролик набрал более 1,2 миллиона просмотров за день. Но в финале, 22 мая, группа так и не смогла победить на конкурсе.

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Автор: Диана Могилевич