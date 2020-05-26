"Глеб без одежды не остался?": Ани Лорак вызвала ажиотаж в Instagram новым видео
Украинская певица Ани Лорак, живущая и работающая в РФ, побаловала своих поклонников свежим видео
Ранее она зарегистрировалась в TikTok и теперь активно привлекает внимание фанатов к своей странице в этом сервисе. В Instagram исполнительница разместила ролик, в котором демонстрирует различные образы.
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Певица нарядилась в толстовку и на видео начала примерять с ней несколько кепок разных цветов: желтую, оливковую, красную. Лорак поинтересовалась у своих подписчиков в какой кепке ей лучше, и в комментариях разгорелись настоящие баталии: все советовали свой вариант.
Одна из подписчиц заметила. что Ани копирует по стилю своего молодого возлюбленного Егора Глеба.
"Там "Глеб без одежды не остался?", - поинтересовалась она.
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