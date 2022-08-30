Украинская актриса Анна Кошмал, которая снималась в известном сериале "Сваты", поделилась с фанатами своей архивной фотографией. Снимок был сделан во время ее беременности.
Сейчас Анна опубликовала его у себя в Instagram-stories. Так, поклонники отметили, что она всегда выглядит очень стройно. Даже в тот период, когда ждала рождения малыша.
На опубликованном снимке Кошмал позирует боком к фотографу. Она одета в сарафан и солнцезащитные очки. Очевидно, сфотографировалась она где-то на курорте.
Отметим, звезда вышла замуж в 2017 году. У Анны Кошмал с супругом один ребенок - сын Миша, который появился на свет летом 2018 года.
Напомним, недавно звезда "Сватов" Кошмал засветила мужа, которого ото всех скрывает.