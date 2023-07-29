Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Российского рок-музыканта Гарика Сукачева экстренно госпитализировали. Сообщается, что он попал в больницу в связи с ухудшением здоровья. Что именно с ним произошло пока неизвестно.

Отмечается, что 29 июля в Карелии должен был состояться его концерт, однако теперь он пройдет в другом формате и без артиста. Организаторы мероприятия обещают вернуть деньги за купленные билеты.

Кроме того, недавно Гарик Сукачев перенес операцию, после которой ему нужно было время для восстановления. Поэтому прошлые концерты он также перенес.

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Чем известен Гарик Сукачев

Гарик Сукачев - российский музыкант и ведущий. Он был лидером таких групп как "Закат Солнца вручную", "Постскриптум", "Бригада С", "Неприкасаемые".

Известно, что артист поддерживает войну в Украине. Он неоднократно говорил о том, что Россия виновата лишь в том, что защищает свои интересы, однако за кровопролитие в Украине ответственности она нести не должна.

Также артист говорил, что в будущем Украину не ждет ничего хорошего.

Напомним, ранее звезду "Сватов" Васильеву экстренно госпитализировали.

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