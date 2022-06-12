Шоумен перечислил, за что любит и за что ненавидит РФ.

Российский шоумен Максим Галкин, который после широкомасштабного вторжения РФ в Украину выехал семьей в Израиль, поделился снятым на прогулке с Аллой Пугачевой и детьми видео.

Ролик он опубликовал в своем Instagram, посвятив пост дню России, который отмечается 12 июня.

Свой пост-поздравление он начал со слов: "У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего…".

"Это Ахеджакова и Басилашвили. Это "Калина красная" Василия Шукшина. Это Лотман и Лихачёв. Это поле, по которому бежит маленький Обломов в великом фильме Михалкова, и музыка Артемьева, что звучит там. Это песни Аллы, "Машины времени", ДДТ и Вертинского", – отметил Галкин среди прочего, перечисляя то, за что любит РФ.

Далее отдельно он возмущенно выделил, что есть и "другая Россия":

"…в которой Шукшин – это теперь про дележку квартир в эфире, а Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины; та Россия, где пытались сравнять с землей Куштау, где запрещают концерты ДДТ, а детей выстраивают буквой Z".

"Сегодня День России. Я люблю и поздравляю ту Россию, которая у меня в сердце", – добавил Галкин.

Ранее сообщалось, что в России Макаревича и Галкина обвинили в спонсировании госпереворота в Беларуси.

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