Пародист ранее заявлял, что часть прибыли будет отдавать на поддержку Украине.

Российский пародист Максим Галкин, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал с женой и детьми в Израиль, сейчас выступает там с концертами.

Недавно он заявил, что часть прибыли будет отдавать в качестве благотворительных пожертвований Украине.

В Instagram начали появляться короткие отрывки его выступления. На видео можно заметить, что на мероприятии у пародиста настоящий аншлаг - заполнены все места.

После завершения его концерта весь зал аплодирует стоя, а фанаты продолжили благодарить комика за его творчество уже в социальных сетях.

Отметим, накануне Галкин засветился на израильском пляже в плавках.

Напомним, в России Макаревича и Галкина обвинили в спонсировании госпереворота в Беларуси. Так артистам решили отомстить за их антивоенную позицию.

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