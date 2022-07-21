Галкин остро ответил на подколы россиян.

Российский шоумен Максим Галкин, который с первых дней вторжения поддерживает Украину, анонсировал тур по США. Часть вырученных денег он перечислит на помощь украинским беженцам.

После этой новости активизировались путинисты, которые пытались всячески задеть Галкина. Некоторые переписки он опубликовал в инста-сториз.

Одна из подписчиц сказала Галкину работать где он хочет, но Аллу Пугачеву пусть вернет обратно в Россию. На что он ответил: "Она что шифоньер?"

Еще одна женщина предположила, что Галкин на своих концертах рассказывает о том, что Россия плохая.

Кто-то и вовсе сказал, что им информация о его концертах неинтересна. Но были и те, кто уверен, что шоумен на войне и концертах просто пиарится.

"Врезала - так врезала", - ответил на упрек подписчицы Галкин.

Напомним, в России объявили "охоту" на Максима Галкина из-за позиции по войне против Украины.

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