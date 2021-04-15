В четверг, 15 апреля, празднует свой день рождения Алла Пугачева. Певице исполнилось 72 года.
Читайте такжеПугачевой - 72 года: как Примадонна шокировала и покоряла публику (фото, видео)С этим праздником Примадонну поздравила ее семья - 44-летний супруг Максим Галкин и дети Лиза и Гарри. Соответствующее видео опубликовано в Instagram мужа Аллы Борисовны.
Так, дети прочли звездной маме стихотворения, подарили цветы и самодельные открытки.
"Алла. С днем рождения, любимая!", - подписал ролик Галкин.
"Главное желание - чтобы воцарился мир на Земле", - сказала артистка, задувая свечи на праздничном торте.
Принимала поздравления Пугачева в легком цветочном платье под пояс, с растрепанными волосами и совсем без макияжа.
Отношения Пугачевой и Галкина: что известно
- В 2008 году пара начала выходить в свет вместе, тем самым подтвердив слухи о романе.
- Свои отношения Алла Пугачева и Максим Галкин официально оформили в 2011 году.
- В 2013 году у супругов появились дети - Лиза и Гарри. Выносила их суррогатная мать, биологические родители двойняшек - Алла и Максим.
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