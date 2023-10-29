Певица Светлана Лобода позвала на работу таксиста, который отказался обслуживать пассажиров на украинском языке.
Она опубликовала видео, где молодой человек отвечает на хейт и добавила: "Я готова этого парня взять на работу".
После такого поступка Лободу жестко захейтили. Блогер Богдан Беспалов и вовсе сказал, что ранее защищал Лободу и говорил, что она заслужила второго шанса. Однако сейчас он убежден, что ей не место в Украине.
"Все, что надо знать о Лободе. Кусок дерьма. Я был одним из немногих, кто долго поддерживал в медиа пространстве Лободу. Я считал, что медийные люди, которые все переосмыслили, должны иметь шанс. Но Света забивает последние гвозди в гроб своей карьеры. Поддержав таксиста, она лишь показала, что малороска", - написал Беспалов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что финансовая помощь на восстановления Ирпеня и песни на украинском языке - это попытки Лободы спасти карьеру.
"Противно. Светлане не место в Украине. Никогда!" - подытожил Беспалов.
Скандал с таксистом в Киеве
Недавно в Киеве таксист отказался обслуживать пассажиров на украинском языке. В сети обнародовали видео, на котором можно увидеть фрагмент конфликта. Оно начинается с того, что водитель автомобиля достает из багажника вещи пассажирок и требует, чтобы они вышли из такси.
- Почему вы не хотите разговаривать на государственном языке?
- Вы больные люди, ребят.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, комментируя инцидент, заявил, что водителю "не удастся избежать наказания". Впоследствии стало известно, что Bolt уволил водителя.