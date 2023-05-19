Многим не нравится тот факт, что звездные супруги уехали из РФ. Поэтому каждое фото Галкина или Пугачевой - повод для травли.

Известный российский шоумен и пародист Максим Галкин похвастался семейным снимком, на котором он предстал с супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. Правда, это фото архивное. Ведь двойнята звездной пары сейчас намного взрослее.

В кадре все семейство, видимо, заснято во время прогулки по зеленой зоне: все они в свободной спортивной одежде. Пугачева на снимке появилась в кофте фисташкового цвета и светлых штанах. Дополнила образ Примадонна белыми кедами, неброским макияжем с акцентом на глаза и полусобранными волосами трендового пшеничного цвета.

Сеть в восторге от фотографии семейства Пугачевой-Галкина:

Видео дня

"Красивая семья! Прекрасные люди"

"Красивые и смелые!"

"Потрясающая, красивая, любимая семья!"

"Красивые дети, счастливая семья".

Но нашлись, конечно, и хейтеры, осуждающие семью за выезд за границу и ее позицию по войне:

"Изгои"

"Старые фото, совместных новых нет. Печаль"

"Можна было б и новое фото показать"

"Почему все фото из России. Вы на них такие счастливые. Это вы так притворялись, что здесь было так уютно?"

"Семья без Родины".

Почему Пугачева и Галкин стали персонами нон грата в России

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил действия Кремля. Такую же позицию занимает его звездная супруга Алла Пугачева.

На сегодня шоумен с певицей и их детьми Лизой и Гарри находятся в Израиле, пародист активно гастролирует. В РФ Галкина признали "иноагентом", этот статус он сейчас пытается отменить. Также его в первые дни большой войны уволили с росТВ.

Пугачева приезжала в Россию на похороны своего друга Валентина Юдашкина, но спешно покинула страну.

Вас также могут заинтересовать новости: