Известный российский шоумен и пародист Максим Галкин похвастался семейным снимком, на котором он предстал с супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. Правда, это фото архивное. Ведь двойнята звездной пары сейчас намного взрослее.
В кадре все семейство, видимо, заснято во время прогулки по зеленой зоне: все они в свободной спортивной одежде. Пугачева на снимке появилась в кофте фисташкового цвета и светлых штанах. Дополнила образ Примадонна белыми кедами, неброским макияжем с акцентом на глаза и полусобранными волосами трендового пшеничного цвета.
Сеть в восторге от фотографии семейства Пугачевой-Галкина:
- "Красивая семья! Прекрасные люди"
- "Красивые и смелые!"
- "Потрясающая, красивая, любимая семья!"
- "Красивые дети, счастливая семья".
Но нашлись, конечно, и хейтеры, осуждающие семью за выезд за границу и ее позицию по войне:
- "Изгои"
- "Старые фото, совместных новых нет. Печаль"
- "Можна было б и новое фото показать"
- "Почему все фото из России. Вы на них такие счастливые. Это вы так притворялись, что здесь было так уютно?"
- "Семья без Родины".
Почему Пугачева и Галкин стали персонами нон грата в России
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил действия Кремля. Такую же позицию занимает его звездная супруга Алла Пугачева.
На сегодня шоумен с певицей и их детьми Лизой и Гарри находятся в Израиле, пародист активно гастролирует. В РФ Галкина признали "иноагентом", этот статус он сейчас пытается отменить. Также его в первые дни большой войны уволили с росТВ.
Пугачева приезжала в Россию на похороны своего друга Валентина Юдашкина, но спешно покинула страну.