На снимке звездная семья выглядит счастливой / фото instagram.com/maxgalkinru

Известный российский шоумен и пародист Максим Галкин похвастался семейным снимком, на котором он предстал с супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. Правда, это фото архивное. Ведь двойнята звездной пары сейчас намного взрослее.

В кадре все семейство, видимо, заснято во время прогулки по зеленой зоне: все они в свободной спортивной одежде. Пугачева на снимке появилась в кофте фисташкового цвета и светлых штанах. Дополнила образ Примадонна белыми кедами, неброским макияжем с акцентом на глаза и полусобранными волосами трендового пшеничного цвета.

Сеть в восторге от фотографии семейства Пугачевой-Галкина:

Видео дня
  • "Красивая семья! Прекрасные люди"
  • "Красивые и смелые!"
  • "Потрясающая, красивая, любимая семья!"
  • "Красивые дети, счастливая семья".

Но нашлись, конечно, и хейтеры, осуждающие семью за выезд за границу и ее позицию по войне:

  • "Изгои"
  • "Старые фото, совместных новых нет. Печаль"
  • "Можна было б и новое фото показать"
  • "Почему все фото из России. Вы на них такие счастливые. Это вы так притворялись, что здесь было так уютно?"
  • "Семья без Родины".

Почему Пугачева и Галкин стали персонами нон грата в России

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил действия Кремля. Такую же позицию занимает его звездная супруга Алла Пугачева.

На сегодня шоумен с певицей и их детьми Лизой и Гарри находятся в Израиле, пародист активно гастролирует. В РФ Галкина признали "иноагентом", этот статус он сейчас пытается отменить. Также его в первые дни большой войны уволили с росТВ.

Пугачева приезжала в Россию на похороны своего друга Валентина Юдашкина, но спешно покинула страну.

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