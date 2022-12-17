По их словам, эти артисты просто играют на чувствах людей.

Украинская группа 2TONE сегодня выступила на Нацотборе на Евровидение. Ребята во время своей визитки сделали достаточно резкое заявление в адрес своих коллег.

Они заявили, что им стыдно за музыку популярных нынче в Украине артистов - Kalush Orchestra, Skofka и Ани Тринчер. Участники группы уверены, что все эти артисты просто играют на чувствах людей ради своей выгоды - ради того, чтобы быть популярными.

А вот сами они пришли на Евровидение, чтобы изменить ситуацию. На Нацотборе они выступили с песней "Квітка".

Видео дня

Стоит отметить, что члены жюри положительно отреагировали на их номер, а музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров заявил, что участники бэнда очень прямолинейные и выразил надежду на то, что такими они и останутся после того, как заработают свой первый миллион.

Нацотбор на Евровидение 2023: как прошел финал

В финале Нацотбора выступили 10 участников - певец Moisei, группа OY Sound System, певец DEMCHUK, певицы Jerry Heil, FIINKA и KRUTЬ, группа Tember Blanche, певица Angelina и группы 2TONE и TVORCHI.

Судьи высоко оценили выступление KRUTЬ, 2TONE, TVORCHI и Angelina. По словам Джамалы, именно песня Angelina может претендовать на победу, однако юной девушке не хватило уверенности в себе.

А вот к фаворитке Jerry Heil были вопросы. Как сказала Юлия Санина, певица собрала в песне несколько музыкальных направлений. И пока непонятно, хорошо это или не очень.

Вас также могут заинтересовать новости: