По словам актера, научные эксперты, консультирующие Содерберга на съемках фильма "Заражение", предупреждали о реальной опасности.

Британский актер театра и кино Джуд Лоу знал о вероятности возникновения пандемии еще с 2011 года.

Читайте такжеАктер Джуд Лоу в шестой раз станет отцомОб этом он рассказал в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале журнала GQ.

По словам Лоу, научные эксперты, консультирующие режиссера Стивена Содерберга на съемках фильма «Заражение», где актер исполнил одну из главных ролей, предупреждали о реальной вероятности возникновения подобной пандемии.

«Было ясно, что нечто подобное должно произойти, – заявил актер. – Ученые, работавшие со Стивеном, были опытными и образованными людьми».

По его мнению, они точно знали, чего можно было ожидать. При этом он добавил, что научные эксперты описывали все именно так, как и произошло в действительности: «Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке».

Фильм «Заражение» Стивена Содерберга: что известно

Фильм-катастрофа с участием Мэтта Деймона, Джуда Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Лоуренса Фишборна, Марион Котийяр.

Сюжет повествует о вирусе, который распространяется через фомиты, попытках медицинских исследователей и представителей общественного здравоохранения обнаружить и сдержать болезнь, утрате общественного порядка в условиях пандемии и в конечном итоге открытии вакцины, которая сдержала распространение вируса.

Картина была впервые показана 3 сентября 2011 года на Венецианском кинофестивале. На экраны кинотеатров США фильм вышел 9 сентября, собрав 22 миллиона долларов в первый уик-энд. Суммарные сборы от проката по всему миру составили 135 миллиона долларов.

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Автор: Катерина Шварц