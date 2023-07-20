Его избранницу знают лишь избранные.

Российский артист-путинист Филипп Киркоров планирует сыграть свадьбу со своей возлюбленной, которую тщательно скрывает от посторонних глаз.

Как в комментарии российским СМИ рассказала подруга артиста Екатерина Гусева, сейчас Киркоров очень счастлив. По ее словам, он заметно расцвет рядом со своей возлюбленной. Хотя знают о ней лишь единицы.

Она добавила, что путинист подробностями своей личной жизни поделился только с очень узким кругом людей.

Видео дня

"Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза. Мы виделись в конце июня на дне рождения его сына Мартина. Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел", - сказала Гусева.

Стоит отметить, что за последнее время Киркоров сделал несколько пластических операций и кардинально сменил имидж. В одном из интервью он сказал, что хочет выглядеть молодо ради человека, который находится с ним рядом.

Напомним, Киркорова неоднократно подозревали в нетрадиционной ориентации. Многие известные мужчины рассказывали о том, что артист предлагам им интим и делал подарки.

Вас также могут заинтересовать новости: