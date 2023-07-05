По словам Олейника, это было странно.

Украинский певец, экс-участник дуэта "ДиО фильмы" Вадим Олейник в разговоре со Славой Деминым вспомнил, как российский артист-путинист Филипп Киркоров намекал ему на отношения.

Это произошло еще в далеком 2014 году на "Новой волне" в Юрмале. Как признался Олейник, Киркоров спрашивал у него, почему он постоянно ходит с девушками.

"Я сказал: "Потому что мне нравятся девушки", - прокомментировал Олейник.

Однако на таких вопросах путинист не остановился. Он сделал Вадиму неожиданный подарок.

"Было очень странно, что он подарил мне велосипед. На нем даже было написано "Вадим Олейник "ДиА фильмы". Именно с буквой "А", а не "О"", - говорит Вадим.

Кроме того, чтобы развеять все слухи о своей бисексуальности, Олейник сказал, что он "натурал до мозга костей" и состоял в отношениях только с девушками. Сейчас его сердце тоже занято.

Чем известен Вадим Олейник

Вадим Олейник - украинский певец и ведущий. Он вместе с Дантесом победил на "Фабрике звезд-2", после чего они выступали в дуэте "ДиО фильмы". Их продюсером была Наталья Могилевская.

В 2015 году дуэт распался, каждый из участников ушел в сольное плаванье. В 2016 году Олейник был номинантом "Прорыв года" премии M1 Music Awards.

Вас также могут заинтересовать новости: