Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новую серию снимков с отдыха.
Фото появились в ее Instagram.
«Кайфую на роскошной вилле. Смотрим фото, кайфуем вместе со мной», – подписала она снимки.
На фото Леся позирует с распущенными волосами в светлом коротком платье и босоножках на каблуках.
Поклонники оценили ее нежный образ комплиментами в комментариях:
«Леся, фигура – огонь, молодец», «Красотка», «Очаровательная», «Леся, вы как всегда, затмили все своей красотой», «Платье классное», «Очень красивая», «Кайфую».
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