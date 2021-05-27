"Фигура – огонь": украинская телезвезда показала, как она "кайфует" на вилле (фото)

На снимках Леся позирует с распущенными волосами в светлом коротком платье и босоножках.

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