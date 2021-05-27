Леся Никитюк на вилле / фото instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новую серию снимков с отдыха.

Фото появились в ее Instagram.

«Кайфую на роскошной вилле. Смотрим фото, кайфуем вместе со мной», – подписала она снимки.

На фото Леся позирует с распущенными волосами в светлом коротком платье и босоножках на каблуках.

Поклонники оценили ее нежный образ комплиментами в комментариях:

«Леся, фигура – огонь, молодец», «Красотка», «Очаровательная», «Леся, вы как всегда, затмили все своей красотой», «Платье классное», «Очень красивая», «Кайфую».

Леся Никитюк на вилле / фото instagram.com/lesia_nikituk

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц