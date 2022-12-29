Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Саша Погорелова посетила допремьерный показ фильма "Соседка" с Ксенией Мишиной в главной роли.
Саша явилась в кинотеатр в сапогах, мини-юбке и футболке. Дополнила она образ лаконичными часами. Однако не все так просто. Оказывается, что Погорелова там была не одна - ее заметили в компании участника первого сезона шоу "Холостячка" Евгения Ковтуненко и участниц "Холостяка" предыдущих сезонов.
Стоит отметить, что Евгений также подобрал себе стильный образ. Он предстал в светлых штанах, кроссовках, черной водолазке и коричневом пиджаке.
К слову, украинская романтическая комедия "Соседка" с Ксенией Мишиной в главной роли выходит в прокат 29 декабря. Это легкий ромком, полон сочного украинского юмора и лирических моментов. В основе сюжета - сногсшибательная история отношений безответственного ярого холостяка (Артемий Егоров), готового на любую авантюру ради развлечения, и здравомыслящей учительницы музыки (Ксения Мишина) - матери-одиночки, для которой на первом месте в жизни семейные ценности и дети.
Напомним, ранее любимица "холостяка" пришла на церемонию роз без белья.