Марго Овсянникова высказалась по этому поводу.

Российская певица Марго Овсянникова последнее время часто появляется на светских мероприятиях в компании известного путиниста Филиппа Киркорова.

Им неоднократно приписывали романтические отношения, однако длительное время ни Марго, ни Филипп не давали официальных комментариев.

Сейчас же Марго решилась рассказать о том, что ее связывает с Киркоровым. По словам певицы, у них деловые отношения. Более того, она даже не может назвать их дружескими.

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"Я научилась у Филиппа Киркорова тому, как нужно себя подавать. Я учусь у него продюсированию, каждый день учусь, впитываю каждое слово, действие, взгляд. Я внимаю абсолютно все", — сказала Овсянникова.

Интересно, что ранее в СМИ просочилась информация о том, что Овсянникова до карьеры певицы занималась эскортом. Кроме того, ходят слухи, что Киркоров выходит в свет с новой подружкой не просто так - Овсянникова якобы платит ему за каждый выход.

Отметим, и Киркоров, и Овсянникова поддерживают террористический режим Кремля.

Напомним, ранее Киркоров оконфузился на похоронах отца.

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