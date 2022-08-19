Подробности своей личной жизни музыкант предпочитает умалчивать, но об этом инциденте решил рассказать публике.

Украинский музыкант Фагот, который является участником группы ТНМК и защищает свою Родину в рядах территориальной обороны, впервые рассказал о контакте с бывшей женой. Женщина проживает в российском городе Белгород. После полномасштабного вторжения она решилась набрать своего экс-супруга, чтобы поинтересоваться тем, как у него дела.

"Меня набрал какой-то незнакомый номер в Viber и голос спросил: "Ты как?". Я ответил: "Нормально, мочим русню", - вспомнил Фагот в интервью программе "ЖВЛ". Однако на этом разговор не закончился, и артист решил подшутить над своей бывшей супругой.

"Я решил еще ее подколоть и спросил: "Ты же выходишь на улицу с антивоенным плакатом, надеюсь?". Она, знаете, как сказала: "Ну, ты не будешь мне сейчас политинформацию читать", - поделился артист.

Фагот добавил, что с того момента они больше не связывались.

Напомним, Фагот рассказал о пророссийски настроенном брате из Харькова. Музыкант рассказал, что до сих пор пытается донести родственнику, каким на самом деле является "русский мир".

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