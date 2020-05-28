Известная актриса родом из Украины разводится с мужем через 11 месяцев после свадьбы

Актриса Евгения Лоза, родившаяся в Луганской области, сообщила о расставании с мужем - российским актером Антоном Батыревым.

Известная актриса Евгения Лоза, родившаяся в Луганской области, сообщила о расставании с мужем - российским актером Антоном Батыревым.

Печальную новость сообщила сама актриса на странице в Instagram.

Звездный брак просуществовал примерно 11 месяцев. Евгения рассказала, что расстаются они добрыми друзьями.

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«Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать. Но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своем браке, тогда и найти в себе силы сообщить о разводе я тоже должна! Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать: у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и, надеюсь, с уважением отнесетесь к нашему решению расстаться», - написала она.

Отметим, что для Евгении Лозы этот брак был первым, для Антона Батырева - вторым. Роман актеров начался, когда оба снимались в сериале «На качелях судьбы». Потом их вдвоем заметили на одном из пляжей Киева.

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