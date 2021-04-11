По словам Кошевого, "в жизни надо попробовать все".

Известный юморист, звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал, что прибегает к бьюти-процедурам, в частности ходит к косметологу.

В этом он признался в эфире программы "Світське життя", пишет ТСН.

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"Я не могу сказать, что это старость, может это зрелость. До старости еще лет 5. В жизни надо попробовать все. У косметолога супер. Знаете, я бы там жил - ты лежишь себе, тебе массируют лицо. Засыпаешь, видишь сны красивые, цветные. Очень хорошо! Кожа потом мягенькая, шелковистая, белая и пушистая", - отметил звезда.

Также артист рассказал о младшей дочке Серафиме. По его словам, девочка обожает смотреть шоу "Голос країни" и "Голос.Діти" и сама решила заниматься вокалом.

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Автор: Иван Бойко