Артист показал фото / instagram.com/evgenii.koshevoi
Юморист Евгений Кошевой опубликовал в инста-сториз видео, в котором предстал в необычном для себя образе.
Он отрастил волосы и усы. Хотя до этого он всегда ходил лысым, поэтому его лицо и голова всегда блестели. По словам Евгения, во время карантина он перестал бриться.
"Пока есть время, попробую, как это с волосами. И не бриться", - написал Кошевой.
Артист показал фото / instagram.com/evgenii.koshevoi
Другие новости УНИАН:
- "Волосы прилетели": Кошевой позабавил своих подписчиков архивным снимком
- Дорофеева сыграет в полнометражном фильме вместе с Зеленским и Кошевым
- Актер "Квартала 95" Кошевой: с Путиным надо будет разговаривать по-мужски, а может, еще и "ляпаса" ему дать
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram