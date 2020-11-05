Артист показал, как сейчас выглядит.

Юморист Евгений Кошевой опубликовал в инста-сториз видео, в котором предстал в необычном для себя образе.

Он отрастил волосы и усы. Хотя до этого он всегда ходил лысым, поэтому его лицо и голова всегда блестели. По словам Евгения, во время карантина он перестал бриться.

"Пока есть время, попробую, как это с волосами. И не бриться", - написал Кошевой.

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Автор: УНИАН