"Как птицы на ходулях": Ева Грин раскритиковала высокие каблуки за антифеминистичность

Актриса заявила, что не планирует делать пластические операции, чтобы остановить старение.

Французская актриса Ева Грин раскритиковала высокие каблуки за антифеминистичность.

Об этом сообщает издание Town & Country.

«Мне говорили носить больше ярких вещей, быть более женственной, но я слишком люблю комфорт. Высокие каблуки кажутся мне по-настоящему антифеминистичными, мы в них как птицы на ходулях», — высказалась артистка.

Звезда «Мечтателей», которой в июле исполнится 40 лет, переживает, что возраст может отразиться на ее работе.

Читайте такжеИгривая Кейт Бекинсейл "приготовила" пиццу из собственного кота (видео)

«Многие женщины говорят: "Я нашла себя, я чувствую себя намного лучше, чем когда мне было 20 лет". Но я все еще хочу быть желанной. Ни одна женщина не хочет стареть. Я уже слышала, что слишком стара для каких-то ролей, поэтому не хочу врать и говорить "О, это так здорово"», — отметила Грин.

При этом актриса заявила, что не планирует делать пластические операции, чтобы остановить старение. Она рассказала, что на днях видела женщину, которая была похожа на инопланетянина, и пояснила, что у некоторых людей развивается зависимость от пластической хирургии.

Ева Грин известна по фильмам «Мечтатели», «Казино Рояль», «Дом странных детей Мисс Перегрин», «Золотой компас,» «Царство небесное». В 2020 году состоится премьера сериала «Светила» с ее участием.