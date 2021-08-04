Сегодня модель отмечает свой день рождения.

Сегодня, 4 августа, украинская модель Даша Астафьева празднует свое 36-летие. Девушка стала популярной не только благодаря своим внешним данным, но и таланту.

Много лет она состояла в женской группе NikitA, которую продюсировал Юрий Никитин. Затем певица ушла в сольное плаванье и не стала менее популярной.

Периодически Даша снимается в откровенных фотосессиях, которые находят отклик у ее аудитории. Кроме того, Астафьева часто появляется на обложке мужского журнала Playboy.

Интересно, что модель была лично знакома с основателем журнала Хью Хефнером. Однажды оказавшись на его вилле, Астафьева сразу стала объектом внимания Хефнера. Позже, объясняя причины симпатии с его стороны, она вспоминала: "Мы с ним очень похожи: слушаем одну и ту же музыку, смотрим одни и те же фильмы (преимущественно старые), читаем одни и те же книги. Хеф как-то признался мне, что видит во мне своё отражение".

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Также в одном из интервью Астафьева рассказала интересную историю, которая произошла в 2008 году все на той же вилле.

"Хеф мне сделал комплимент: "Вау, Даша, какое красивое белье! А угадайте, какое белье мне нравится больше всего!". Девчонки загалдели: "Красное - красное! Телесное!"… "Ясно, какое", - засмеялась я и стянула трусики на глазах у изумлённых фотографов", - поделилась воспоминаниями звезда.

И да, девушка не ошиблась. Основатель Playboy сказал, что любит голых девушек.

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Автор: Диана Могилевич