Артист находился в своем родном городе во время обстрела.

Украинский артист Святослав Вакарчук показал родной Львов после обстрела российскими оккупантами. По его словам, с самого утра в городе были слышны взрывы.

"Я в своем родном Львове. Позади играют дети. Казалось бы, чудесный весенний день. Но день не замечательный, потому что утром во Львов прилетели ракеты. Есть жертвы. Та же история произошла вчера в Харькове. Такая же история происходит каждый день в разных селах и городах Украины. Это не военная операция. Это ракетный терроризм", - сказал Вакарчук.

Он добавил, что они вместе с Вооруженными силами Украины сделают все возможное, чтобы выгнать оккупантов с нашей земли.

"Те, кто совершает эти преступления, обязательно будут отвечать. И наказание придет скоро", - подытожил артист.

Напомним, ранее Вакарчук жёстко прошёлся по россиянам за их молчание.

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