Артисты первого эшелона сейчас зарабатывают намного меньше.

Украинский продюсер Михаил Ясинский в разговоре со Славой Деминым рассказал, что доходы топовых артистов сейчас значительно снизились. На их заработок повлияла полномасштабная война.

По его словам, до большой войны артисты в среднем зарабатывали около одного миллиона долларов в год, а сейчас их доход составляет около 150-200 тысяч долларов в год.

"Для известного артиста заработок в две тысячи долларов - это ни о чем, но для того, чтобы этот человек спокойно работал, планировал что-то, закрывал бытовые проблемы, то это, наверное, достаточно", - отметил Ясинский.

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Он добавил, что сейчас такие артисты как Оля Полякова, Макс Барских, Потап, Монатик и другие живут на сбережения. Но радует и то, что сейчас появились реклама и корпоративы. Конечно, они не так часто происходят, как раньше, но все равно есть.

"Корпоратив стоит от 10 до 15 тысяч долларов. Один раз в месяц корпоратив может быть. То есть в десять раз упали доходы топовых артистов", - подытожил Ясинский.

Напомним, ранее продюсер Ясинский высказался о концертах Насти Каменских на русском языке. По ее словам, ее нужно понять и простить.

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