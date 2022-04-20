Композиция, получшившая название "Боже, яке кончене", посвящена россиянам.

Украинский рэпер и участник группы MOZGI Алексей Завгородний (POSITIFF) выпустил первый сольный трек. Музыкальная работа посвящена оккупантам, и тем, кто поддерживает войну в Украине.

Композиция была опубликована на разных музыкальных платформах, в том числе и на видеохостинге YouTube.

"Так сложилось, что первым официальным сольным треком POSITIFF будет именно эта песня для поднятия моральной силы, укрепления нашего несокрушимого духа и деморализации врага. Всем конченым посвящается!", - прокомментировал Позитив премьеру.

В песне артист напомнил о том, что от РФ отвернулся весь мир, ушли крупніе бренды, закрыли социальную сеть Instagram. Кроме того, музыкант вставил туда закадровый голос российских блогеров, которые в истерике жалуются на санкции.

Напомним, "краш" украинок Скичко пожаловался на разлуку с беременной женой.

Вас также могут заинтересовать новости: