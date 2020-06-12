Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала детское фото
16:32, 12 июня 2020Звезды
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Актриса показала себя в детстве.
Хеейден Панеттьери зарегистрировалась в соцсети / фото УНИАН
Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко, американская актриса и певица Хейден Панеттьери поделилась детской фотографией.
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Девушка создала аккаунт в Instagram всего пять дней назад и уже успела опубликовать несколько фотографий. На одном из фото Панеттьери еще совсем маленькая и позирует в больших очках.
"Мое настроение сегодня. И да, это я, еще ребенок", - написала актриса.
Детское фото Хейден Панеттьери / фото instagram.com/haydenpanettiere
Как сообщал УНИАН, ранее известная супермодель снялась топлес.
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