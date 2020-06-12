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Экс-невеста Кличко Хейден Панеттьери показала детское фото

16:32, 12 июня 2020
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Хеейден Панеттьери зарегистрировалась в соцсети / фото УНИАН

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Девушка создала аккаунт в Instagram всего пять дней назад и уже успела опубликовать несколько фотографий. На одном из фото Панеттьери еще совсем маленькая и позирует в больших очках.

"Мое настроение сегодня. И да, это я, еще ребенок", - написала актриса.

Детское фото Хейден Панеттьери / фото instagram.com/haydenpanettiere

Как сообщал УНИАН, ранее известная супермодель снялась топлес.

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Теги: #фото#Кличко и Панеттьери